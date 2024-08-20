دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة لتصرف قام به جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، مع جماهير توتنهام هوتسبير، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "كينغ باور"، الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 79 من زمن المباراة، قرر مدرب ليستر سيتي إخراج فاردي من أرض الملعب وإدخال زميله ستيفي مافيديدي بدلاً عنه.

وعند مغادرته للمستطيل الأخضر قام جيمي فاردي بالإشارة إلى مشجعي توتنهام هوتسبير بأنه يملك برصيده لقب البريميرليغ بينما فريقهم لم يظفر باللقب على الإطلاق.

وكان فاردي ورفاقه قد حققوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016/2015.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليغ لموسم 2025/2024.