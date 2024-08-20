دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل الجزائري رياض محرز مع فيديو يظهر مهارات البرازيلي سافيو، اللاعب المنضم حديثًا لمانشستر سيتي، خلال مباراة بين "السيتيسينز" وتشيلسي، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

نشر مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، فيديو يظهر مراوغة سافيو للاعبي المنافس، ليتفاعل محرز مع الفيديو ويعلّق برمز تعبيري يشير إلى تشابه الثنائي في أسلوب اللعب.

كما قام رياض محرز (33 عامًا) بإعادة نشر الفيديو ذاته عبر حسابه الشخصي، وعلّق قائلاً: "انتظر دقيقة" مع رموز تعبيرية مضحكة.

كان محرز قد لعب لـ "السيتيسينز" بين عامي 2018 و2023، في مركز الجناح، وهو المركز نفسه الذي يلعب فيه سافيو (20 عاماً) في الوقت الحالي.

وفاز سافيو ورفاقه على مضيفهم تشيلسي بهدفين في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليغ، فيما يستعد رياض محرز وزملاؤه في أهلي جدة لمواجهة العروبة في افتتاح مشوارهم بدوري "روشن" السعودي.