السعودية.. رئيس نادي النصر يستقيل من منصبه ويكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر السعودي غير الربحية، إبراهيم المهيدب، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه.

وقال المهيدب: "من مصلحة الكيان النصراوي، أن يدار النادي من جهه واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح، لذلك تقديمًا لمصلحة النادي أقدم أستقالتي".

وأضاف: "متأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعم لكل من يعمل لخدمة النادي

بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

وتأتي استقالة إبراهيم المهيدب من منصبه بعد أيام من خسارة فريق "العالمي" لنهائي كأس السوبر السعودي هذا الموسم، من أمام منافسه الهلال برباعية مقابل هدف.

وكان المهيدب قد تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية في 21 يونيو/ حزيران الماضي.