بكلمات مؤثرة.. نوير يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن حارس المرمى مانويل نوير عبر حسابه على منصة إنستغرام، الأربعاء، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، بعد أن قضى 15 عامًا مع منتخب ألمانيا.

وقال نوير: "بعد أكثر من 15 عامًا و124 مباراة دولية، تنتهي اليوم مسيرتي مع المنتخب الألماني لكرة القدم"، مُضيفًا: "كل من يعرفني يعرف أنني لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، فبعد العديد من المناقشات المكثفة والطويلة مع عائلتي وأصدقائي، قررتُ أن الآن هو الوقت المناسب لإغلاق فصلي".

وتابع: "عندما أنظر إلى الوراء، أشعر بالفخر والامتنان، خاصة بعد أن تمكنا في 13 يوليو/ تموز 2014 من تحقيق حلمنا الكبير، وأصبحنا معاً أبطال العالم في البرازيل".

ظهر مانويل نوير مع منتخب بلاده للمرة الأولى في يونيو/ حزيران 2009، في حين كانت آخر مشاركاته في نهائيات يورو 2024.

ولعب نوير 124 مباراة دولية، وحافظ على نظافة شباكه في 51 مباراة، كما كان له دوراً بارزاً في فوز منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014.

وسبق نوير، البالغ من العمر 38 عاماً، على قرار الاعتزال الدولي الثنائي توماس مولر وإيلكاي غوندوغان.