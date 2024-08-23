دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة من قفزة كريستيانو رونالدو لحظة تسجيله هدف نادي النصر في مرمى نادي الرائد، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كان النجم البرتغالي قد ارتقى لعرضية من زميله ساديو ماني، إذ قفز عالياً ووضع الكرة برأسه في مرمى المنافس، عند الدقيقة 34 من زمن المباراة.

وساهم هدف رونالدو في تعادل فريق "العالمي" مع ضيفه الرائد بنتيجة 1/1، في الجولة الأولى من دوري "روشن" لموسم 2025/2024.

وبات اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً ثالث أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في المسابقة بعد المغربي عبدالرزاق حمدالله، والسوري عمر السومة، إذ سجل هذا العدد من الأهداف خلال 48 مباراة.