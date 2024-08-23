غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي.. وبهذه الطريقة ودّع جماهير برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الألماني إيلكاي غوندوغان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الجمعة، رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، بعد أن قضى عاماً واحداً مع الفريق الكتالوني.

قال غوندوغان: "بعد مرور عام واحد فقط، حان الوقت الآن لأقول وداعاً، لقد أتيتُ إلى هنا (برشلونة) لخوض تحدٍ جديد ومثير، كنتُ مستعداً لذلك، لقد بذلتُ قصارى جهدي للقتال من أجل الفريق بأفضل طريقة ممكنة في موسم صعب، وكنتُ أتطلع لمساعدة زملائي في الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف: "الآن أرحل في وضع صعب، لكن إذا كان رحيلي يمكن أن يساعد النادي مالياً فهذا يجعلني أقل حزناً بعض الشيء، ومع ذلك فقد كانت فترة مليئة بالتجارب المذهلة والتقلبات، لطالما أردت اللعب لبرشلونة، وأنا ممتن للغاية لهذه الذكرى والتجربة التي سأظل أتذكرها طوال حياتي".

وتابع قائلاً: "أتمنى للنادي الأفضل في الموسم الجديد والمستقبل، يستحق المشجعون إعادة هذا النادي الكبير إلى مكانته كأفضل نادٍ حول العالم".

فيما قال نادي برشلونة: "اتفاق بين برشلونة ومانشستر سيتي بشأن انتقال إلكاي غوندوغان إلى النادي الإنجليزي، يتقدم النادي لغوندوغان بجزيل الشكر والتقدير على تفانيه وإخلاصه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في بقية مشواره".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى صفوف الفريق الكتالوني في صيف 2023، وقد شارك في 51 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الماضي، وسجّل خلالها 5 أهداف وصنع 14.

وكشف نادي مانشستر سيتي عن عودة متوسط الميدان الألماني إلى صفوفه، إذ نشر فيديو يحمل الإعلان عن ذلك، وعلّق قائلاً: "‏ما كنتم تنتظروه جميعا، مرحبا بعودتك للسيتي غوندوغان".

وسبق وأن لعب إيلكاي غوندوغان في فريق "السيتيسينز" لسنوات، حقق خلالها عدداً من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.