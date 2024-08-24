رقص خلال الاحتفال.. لامين يامال يسجل هدفًا "عالميًا" في الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل لامين يامال، لاعب برشلونة، هدفًا رائعًا في مرمى أتلتيك بيلباو، خلال مباراة الفريقين التي يحتضنها ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء هدف يامال عند الدقيقة 24 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس، مسجلاً أحد أجمل الأهداف في مسابقة "لا ليغا" بموسمها الجديد 2025/2024.

وشوهد لامين يامال وهو يرقص برفقة زميله في الفريق الكتالوني، أليخاندرو بالدي، احتفالاً بالهدف.

ونال هدف اللاعب، البالغ من العمر 17 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا)، ومنهم من وصف الهدف بـ"العالمي".