مدرب إنجلترا السابق يفارق الحياة بعد معاناة مع مرض السرطان

(CNN) -- تُوفي المدرب السويدي غوران إيريكسون، الذي تولى تدريب عدد من الأندية والمنتخبات حول العالم، عن عمر يناهز 76 عامًا، وفقًا لما أكده ممثلوه لشبكة CNN.

في وقت سابق من هذا العام، كشف إيريكسون عن إصابته بمرض السرطان في مراحله النهائية، وأن أمامه "حوالي عام" ليعيشه.

وسبق وأن علمت شبكة CNN من مصدر مقرب من غوران إيريكسون، أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

ونعت بعض الأندية وفاة المدرب السويدي، إذ قال نادي ليفربول عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "رحل اليوم عن عالمنا زفين جوران إريكسون، قلوب الجميع في ليفربول مع عائلة ومحبي زفين".

وقال نادي مانشستر سيتي: "نود أن نعرب عن تعازينا لعائلة وأصدقاء المدرب، ارقد بسلام إيريكسون".

ويشتهر مدرب كرة القدم المخضرم بالوقت الذي قضاه كمدرب رئيسي لمنتخب "الأسود الثلاثة" إذ درب ما يُعرف باسم "الجيل الذهبي" في إنجلترا، فقد عمل مع لاعبين نجوم مثل ديفيد بيكهام وواين روني وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وريو فرديناند، على مدار بطولتين لكأس العالم وبطولة أوروبية.

كما تولى إريكسون تدريب أندية روما وسامبدوريا ولاتسيو في إيطاليا ونادي مانشستر سيتي في إنجلترا، وأشرف على تدريب منتخبات ساحل العاج والمكسيك والفلبين، خلال مسيرة تدريبية واسعة امتدت لأكثر من 40 عاماً.