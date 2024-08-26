غضب أرنولد بسبب استبداله.. وهذا ما فعله مدرب ليفربول معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب ترنت ألكساندر أرنولد راضيًا على قرار استبداله، خلال مباراة بين ليفربول وبرينتفورد، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان مدرب "الريدز"، أرني سلوت، قد قرر إخراج أرنولد من المستطيل الأخضر عند الدقيقة 72 من زمن المباراة، ودخول زميله كونور برادلي بدلاً عنه.

وبدا ترنت ألكساندر أرنولد غاضبًا بعد خروجه وعند جلوسه على دكة البدلاء، قبل أن يجلس مدربه أرني سلوت بجانبه ويتحدث معه.

عقب فوز ليفربول على برينتفورد بهدفين دون رد، قال أرني سلوت عن رد فعل أرنولد في مؤتمر صحفي: "كلّ لاعب يريد أن يلعب 90 دقيقة، ولكن أعتقد أن اللاعبين الذين لم يتم إشراكهم منذ البداية لم يكونوا سعداء باختياراتي أيضاً".

وأشاد المدرب الهولندي بلاعبه البالغ من العمر 25 عامًا، قائلاً: "إنه يتمتع بالعديد من الصفات، أحدها التمريرات العرضية من الجانبين، لذلك يمكننا إشراكه في خط الوسط، لكنني أريده أيضاً في مواقع خطيرة وفي مواقع العرضيات".