دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء، عن طبيعة إصابة لاعبه مارك بيرنال.

وقال الفريق الكتالوني: "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة مارك بيرنال بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وتعرضه لإصابة في الغضروف الخارجي".

وأوضح النادي الناشط في مسابقة "لا ليغا" أن مارك بيرنال سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، دون الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وتعرض اللاعب، البالغ من العمر 17 عامًا، لهذه الإصابة خلال مشاركته في مباراة بين نادي برشلونة وضيفه رايو فايكانو، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ماذا نعلم عن مارك بيرنال؟

ولد في 26 مايو/ أيار 2007، يبلغ من الطول 1.91 m، لاعب وسط دفاعي، تبلغ قيمته السوقية 1 مليون يورو (1.1 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

نشأ في الفريق الكتالوني ويرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

نجح في حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق مع بداية الموسم، إذ شارك في أول 3 جولات من مسابقة "لا ليغا"، ونال أداؤه رضا الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك، قبل أن يتعرض لإصابة خطرة.

كما يلعب في صفوف منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.