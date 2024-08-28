تعليق نجيب ساويرس على بلوغ فريقه نهائي كأس مصر يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مالك نادي زد إف سي، على بلوغ فريقه نهائي مسابقة كأس مصر لموسم 2024/2023.

ووصل نادي زد إف سي للمشهد الختامي من المسابقة للمرة الأولى على مر تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في الدور نصف النهائي.

وسيلعب نادي زد إف سي مع منافسه بيراميدز في المباراة النهائية، المقرر إقامتها الجمعة المقبل في استاد برج العرب.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الف مبروك Z الوصول للنهائي شكرا كابتن مجدي عبد العاطي (المدير الفني للفريق) و ياللا يا أبطال عقبال الكاس يوم الجمعه إنشاء الله".

وتفاعل متابعون مع تدوينة نجيب ساويرس، إذ قال أحدهم: "مبروك يا بشمهندس اتمنى الاستمرار بنفس الهدوء"، وأضاف آخر: "ألف ألف مبروك يا هندسة.. وعقبال ما ربنا يكرمهم ويشيلوا الكأس هتكون أكبر فرحة".

وقال متابع: "مليون مبروك يا باشمهندس. عندما يكون الاستثمار بدون غرض او مرض يكون النجاح..الاستثمار الحلال أهو...عقبال ما نبارك لكم على الكأس إن شاءالله".