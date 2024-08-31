إيفان توني إلى الأهلي السعودي.. إليك تفاصيل الصفقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، ليلة السبت، ضم المهاجم إيفان توني إلى صفوفه، قادما من نادي برينتفورد الإنجليزي.

ونشر فريق "الراقي"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، والذي يمتد حتى عام 2028.

وقال الفريق في تدوينة أخرى: "جاكم يهزّ الشباك، آيڤان توني أهلاوي".

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن رسوم الصفقة بلغت 40 مليون يورو (44 مليون دولار).

كان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما ارتدى قميص نادي برينتفورد في سبتمبر/ أيلول 2020، ومنذ ذلك الحين لعب 141 مباراة، سجل خلالها 72 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

واحتل إيفان توني المركز الثالث على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في موسم 2023/2022، بعد تسجيله 20 هدفا.