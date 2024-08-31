هل ساءت العلاقة بين فينيسيوس ومبابي داخل الملعب؟ مدرب ريال مدريد يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن اللاعب فينيسيوس جونيور وزميله كيليان مبابي يتعاونان بشكل جيد داخل المستطيل الأخضر.

كان فريق "الميرنغي" قد تعثر للمرة الثانية في الدوري الإسباني (لا ليغا) هذا الموسم، بعد تعادله مع نظيره لاس بالماس بهدف لمثله، الخميس الماضي.

ولم ينجح مبابي (25 عاماً) في تسجيل أول أهدافه في المسابقة بعد مرور 3 جولات، قبل أن يزعم البعض بأن اللاعب الفرنسي مستاء من طريقة لعب فينيسيوس.

وتحدث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، قائلاً: "بالنسبة لي فإنهما يتعاونان بشكل جيد، مشكلة التسجيل ليست أمراً هيناً، لأنها قضية رئيسية بالنسبة للمهاجم، بإمكانهم دائماً اللعب بشكل أفضل وأسرع والتمتع بحركة أكثر نشاطاً، لكن الهجوم ليس المشكلة في المباريات الأخيرة لأننا سجلنا فيها جميعاً، سنتحسن بالتأكيد".

وأضاف: "بمرور الوقت، سيتعاون مبابي وفينيسيوس بشكل أفضل، وكذلك سيجد مبابي التناغم مع لاعبي خط الوسط، هجومياً، لن نواجه أي مشكلة، ولم نواجه أي مشكلة من قبل، ولا سيما في الموسم الجاري وبيننا أفضل اللاعبين في العالم".

وعمّا إذا كان قد فكّر في تبديل المراكز بين الثنائي، قال: "يمكن لمبابي وفينيسيوس تغيير مركزيهما في الملعب، لكننا لعبنا أكثر مع جونيور على اليسار وأعتقد أننا سنستمر على هذا النحو".

وعن اللاعب الذي سينفذ ركلات الجزاء، قال المدرب الإيطالي: "أعتقد أنه من الصواب إعطاء المسؤولية لكليهما، لديهما الجودة نفسها في تنفيذ ركلات الجزاء ولا أريد الاختيار (بين مبابي وفينيسيوس)، وأيضاً لأن أشياء كثيرة تحدث في المباراة وقد يكون أحدهما قد سجل هدفاً ويحتاج إلى التسجيل، لدي ثقة كاملة في كليهما في هذا الجانب، لا أرى أي مشكلة".