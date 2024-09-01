السعودية.. اتحاد جدة يعلن انتقال اثنين من لاعبيه إلى نادٍ بلجيكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الأحد، موافقته على إعارة اللاعب فيصل الغامدي وزميله مروان الصحفي إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، لمدة موسم واحد.

وكشف فريق "النمور" أن احتراف اللاعبين خارجيًا يأتي ضمن البرامج والخطط الموضوعة من أجل "تطوير المواهب الشابة ودعمها للتطور بما ينعكس إيجاباً على مستواها، ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية".

فيصل الغامدي، يبلغ من العمر 23 عاماً، إذ ولد في أغسطس/ آب 2001، ويبلغ من الطول 1.80 م، ينشط في مركز الوسط، وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

بدأ مسيرته الكروية في الفئات العمرية بنادي الاتفاق ثم تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يظفر نادي اتحاد جدة بخدماته في سبتمبر/ أيلول 2023.

ولعب الغامدي 62 مباراة بقميص نادي الاتفاق ونظيره "النمور" بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين.

على الصعيد الدولي، مثل فيصل الغامدي منتخب بلاده في 8 مباريات، أحرز فيها هدفًا واحدًا.

بينما مروان الصحفي، لديه 20 عامًا، إذ ولد في 17 فبراير/ شباط 2004، يبلغ من الطول 1.88 م، وتبلغ قيمته السوقية 550 ألف يورو (600 ألف دولار).

بدأ مسيرته الكروية مع نادي اتحاد جدة، ولعب 39 مباراة مع الفريق الأول بجميع البطولات، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وبرصيد الصحفي مباراة دولية واحدة، وذلك عندما شارك كبديلٍ في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الباكستاني في يونيو/ حزيران الفائت.