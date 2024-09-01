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نشر الأحد ، 01 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب المصري مصطفى محمد أول أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2025/2024، خلال مباراة بين نانت ونظيره مونبلييه، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان مصطفى محمد قد سجّل هدف فريقه الثالث من تسديدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 85، ليساعد زملائه في تحقيق الفوز على مضيفهم مونبلييه بنتيجة 1/3.

وعلّق حساب الدوري الفرنسي الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على هزّ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للشباك، قائلاً: "وسع يالا البابا جه، الأناكوندا مصطفى محمد يفتتح أهدافه هذا الموسم مع نانت".

وقال في تدوينة أخرى: "أنا كينج الشغلانة، مصطفى محمد سجل ثالث أهداف فريقه في انتصار اليوم".

ووصل مصطفى محمد للمساهمة التهديفية رقم 26 مع نادي نانت بعد خوض 82 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 19 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.