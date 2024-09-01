السعودية.. طريقة إعلان الهلال عن صفقة متعب الحربي تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الأحد، ضم اللاعب متعب الحربي إلى صفوفه لمدة 5 أعوام، قادماً من نادي الشباب.

ونشر فريق "الأزرق الهلالي"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة لمتعب الحربي بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: "نام…… صحى هلاااالي".

وتفاعل متابعون مع طريقة إعلان نادي الهلال عن ضم الظهير البالغ من العمر 24 عاماً، خاصة لكونها جاءت بعد مرور ساعات على تقارير صحفية قد زعمت أن نادي النصر قد حسم صفقة متعب الحربي لصالحه.

من هو متعب الحربي؟

ولد في 19 فبراير/ شباط 2000، يبلغ من الطول 1.73 m، ينشط على الجهة اليسرى، وتبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو (قرابة 900 ألف دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

انضم لنادي الشباب في سبتمبر/ أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين لعب 107 مباراة، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وسبق وأن شارك مع المنتخب السعودي في 6 مباريات دولية.