موقف "طريف" بين رافينيا وزميله في برشلونة.. هذا ما حدث بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات تظهر موقف طريف بين رافينيا، لاعب برشلونة، وزميله باو كوبارسي، عقب مباراة الفريق الكتالوني وبلد الوليد، على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

كان رافينيا قد أحرز ثلاثية (هاتريك)، ليساعد في فوز برشلونة على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 0/7، في الجولة الرابعة.

بعد صافرة النهاية، تحصل رافينيا على كرة المباراة لكونه قد سجل هاتريك، ثمّ اقترب منه كوبارسي وأراد أخذ الكرة منه، قبل أن ينجح بذلك ويركض مسرعاً، على سبيل الممازحة.

ووصل زملاء رافينيا وباو كوبارسي في الفريق الكتالوني إلى النقطة 12، في صدارة سلم ترتيب مسابقة "لا ليغا" لموسم 2025/2024.