ماركوس ليوناردو.. ماذا نعلم عن اللاعب البرازيلي المنضم للهلال السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الاثنين، عن تعزيز صفوفه باللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

ونشر الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، قائلاً: "الموهوب ‎ماركوس ليوناردو هلالي".

ونشر صورة لماركوس ليوناردو بقميص الفريق، مُعلقًا: "الهلال.. الرحلة الثالثة في مسيرة ‎ماركوس ليوناردو".

ماذا نعلم عنه؟

ولد في 2 مايو/ آيار 2003، يبلغ من الطول 1.77 متر، وينشط في مركز المهاجم، تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو (27.5 مليون دولار)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

نشأ في صفوف نادي سانتوس البرازيلي قبل أن يتم تصعيده لفريق الرجال، ثمّ انتقل لنادي بنفيكا، وقد لعب 192 مباراة مع الناديين، سجل خلالها 62 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

كما مثّل منتخب البرازيل للناشئين والشباب والأولمبي.