دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة 9 منتخبات عربية.
يشهد الدور الثالث تقسيم 18 منتخبًا آسيويًا على 3 مجموعات، على الشكل التالي:
الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا الشمالية، قيرغيزستان.
الثانية: العراق، عُمان، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، المنتخب الفلسطيني.
الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.
نستعرض فيما يلي جدول مباريات المنتخبات العربية في الجولة الأولى، الخميس المقبل (5 سبتمبر)، بتوقيت دبي:
أستراليا ضدّ البحرين، 2:10 مساءً.
كوريا الجنوبية ضدّ المنتخب الفلسطيني، 3 مساءً.
قطر ضدّ الإمارات، 8 مساءً.
العراق ضدّ عُمان، 8 مساءً.
الأردن ضدّ الكويت، 10 مساءً.
السعودية ضدّ إندونيسيا، 10 مساءً.
الجولة الثانية، الثلاثاء القادم (10 سبتمبر):
كوريا الشمالية ضدّ قطر، 4 مساءً.
الصين ضدّ السعودية، 4 مساءً.
المنتخب الفلسطيني ضدّ الأردن، 6 مساءً.
عُمان ضدّ كوريا الجنوبية، 6 مساءً.
الإمارات ضدّ إيران، 8 مساءً.
البحرين ضدّ اليابان، 8 مساءً.
الكويت ضدّ العراق، 10 مساءً.