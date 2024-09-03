دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة 9 منتخبات عربية.

يشهد الدور الثالث تقسيم 18 منتخبًا آسيويًا على 3 مجموعات، على الشكل التالي:

الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا الشمالية، قيرغيزستان.

الثانية: العراق، عُمان، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، المنتخب الفلسطيني.

الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.

نستعرض فيما يلي جدول مباريات المنتخبات العربية في الجولة الأولى، الخميس المقبل (5 سبتمبر)، بتوقيت دبي:

أستراليا ضدّ البحرين، 2:10 مساءً.

كوريا الجنوبية ضدّ المنتخب الفلسطيني، 3 مساءً.

قطر ضدّ الإمارات، 8 مساءً.

العراق ضدّ عُمان، 8 مساءً.

الأردن ضدّ الكويت، 10 مساءً.

السعودية ضدّ إندونيسيا، 10 مساءً.

الجولة الثانية، الثلاثاء القادم (10 سبتمبر):

كوريا الشمالية ضدّ قطر، 4 مساءً.

الصين ضدّ السعودية، 4 مساءً.

المنتخب الفلسطيني ضدّ الأردن، 6 مساءً.

عُمان ضدّ كوريا الجنوبية، 6 مساءً.

الإمارات ضدّ إيران، 8 مساءً.

البحرين ضدّ اليابان، 8 مساءً.

الكويت ضدّ العراق، 10 مساءً.