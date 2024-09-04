هكذا أعلن نادي الريان القطري عن تعاقده مع المصري "تريزيجيه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الريان القطري، الثلاثاء، ضم اللاعب المصري محمود تريزيجيه إلى صفوفه لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من نادي طرابزون سبور التركي.

ونشر نادي الريان، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، فيديو يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات البالغ من العمر 29 عاما، وعلق قائلا: "محمود تريزيجيه، اختار الريان".

كما نشر لقطات مصورة لتريزيجيه بقميص الفريق الذي يحمل رقم 8.

وكان محمود تريزيجيه لعب لأندية الأهلي المصري وأندرلخت ورويال إكسل موسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا وإسطنبول باشاكشهير وطرابزون سبور في تركيا.

وشارك في 351 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها بجميع البطولات، سجل خلالها 80 هدفا وقدم 57 تمريرة حاسمة.

وحقق تريزيجيه عددا من الألقاب، منها: السوبر التركي والسوبر المصري والدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.