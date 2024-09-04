رونالدو يثير تفاعلا باستخدامه جملة شهيرة لميسي في حوار مع جورجينا

(CNN) – أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا واسعا بعد استخدامه جملة اشتهر بها نظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك خلال ظهوره مع شريكته جورجينا رودريغيز عبر قناته على "يوتيوب".

وظهر رونالدو وشريكته في فيديو عبر قناته على "يوتيوب" إذ طرح عليها عددا من الأسئلة الشخصية ليُعرف الجمهور أكثر على شخصيتها.

وخلال الفيديو، أجابت جورجينا بجدية على سؤال من كريستيانو ليضحك الثاني على إجابتها قبل أن تقول له مازحة: "انت سخيف"، ثم رد عليها بالقول مازحا: "إلى ما تنظرين أيتها السخيفة" أو باللغة الإسبانية "Que Miras bobo".

واشتهر ميسي بهذه الجملة بعد مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام هولندا حين كان يقوم بإجراء حوار صحفي بعد المباراة المشحونة التي شهدتا اشتباكا بين لاعبي المنتخبين قبل أن يشاهد اللاعب الهولندي فوتر فيغورست في القاعة ينظر إليه.

والتفت حينها النجم الأرجنتيني غاضبا تجاه اللاعب الهولندي ووجه الجملة نفسها.

استخدام رونالدو لهذه الجملة أثار تفاعلا واسعا على "إكس"، نستعرض فيما يلي بعض التعليقات: