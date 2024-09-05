(CNN) – نجح منتخب الإمارات بقلب تأخره أمام مضيفه القطري بهدف نظيف إلى فوز بثلاثية مقابل هدف في أولى مباريات المنتخبين بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فبعد شوط أول نجحت فيه قطر بالتفوق والتقدم بهدف نظيف عن طريق الشاب إبراهيم حسن عند الدقيقة 38، سجلت الإمارات التعادل عن طريق حارب عبدالله في شوط المباراة الثاني عند الدقيقة 68.

أعاد هدف حارب "الأبيض" إلى أجواء المباراة فاستغلت الإمارات الدافع المعنوي من هذا الهدف وأضافت الثاني عن طريق الظهير خالد الظنحاني عند الدقيقة 80.

وفي الوقت الإضافي، وبينما كانت قطر تحاول العودة في المباراة نجح المنتخب الإماراتي بتسجيل الهدف الثالث القاتل عن طريق البديل علي صالح، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة تصدر "الأبيض" المجموعة الأولى متقدما بفارق الأهداف عن أوزبكستان وإيران، في حين جاء "العنابي" في المركز الأخير.

وستواجه الإمارات المنتخب الإيراني الثلاثاء المقبل على أرضية ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في حين سيلتقي منتخب قطر مع كوريا الشمالية.