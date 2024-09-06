دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعثر المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي، إذ فُرض عليه نتيجة التعادل بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان فريق الضيف، المنتخب الإندونيسي، افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 19 عن طريق راغنر أورتامانغون، قبل أن يعادل صاحب الأرض والضيافة، منتخب "الأخضر"، النتيجة في الدقيقة 45+ عبر مصعب الجوير.

وعقب صافرة النهاية، قام بعض لاعبي المنتخب السعودي بالجلوس على الأرض، إذ بدا عليهم علامات الحزن والحسرة بعد الإخفاق في تحقيق النقاط الثلاث، كما توجهوا نحو المشجعين، الذين تواجدوا في المدرجات، ووجهوا لهم التحية.