دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب أحمد حجازي راضيا على قرار عدم مشاركته في مباراة بين منتخبي مصر وكاب فيردي، التي احتضنها استاد القاهرة الدولي، الجمعة، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأظهرت لقطات مصورة، متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اعتراض حجازي على قرار مدرب منتخب "الفراعنة"، حسام حسن، والذي قضى بجلوس المدافع البالغ من العمر 33 عاما على دكة البدلاء.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة، قال حسام حسن لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي: "أحمد حجازي من كباتن الفريق، هو من اللاعبين المميزين على المستوى الفني والأخلاقي، لكن أي لاعب ممكن يزعل لعدم البدء به، ما عايز أحمل اللاعب أشياء فوق طاقته، ما حصل يحدث في جميع الدوريات حول العالم، لكن لا يوجد تجاوز".

وأضاف: "هو كان يتمنى يلعب وينزل، وأنا فكرت فيه، ولكن حصل بعض الأمور في التغييرات، وشعرت أنه غير مستعد نفسياً، خفت عليه وخفت على الفريق أن ينزل للملعب ولا يقدم أداءً جيداً وأن يؤذي نفسه ويؤذي الفريق، حجازي من الناس المحترمين وأحترمه جداً".

ويمتلك أحمد حجازي برصيده 88 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.