دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل اللاعب الفرنسي برادلي باركولا هدفا بعد مرور ثوان على بداية مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب إيطاليا، على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وجاء هدف برادلي باركولا في الثانية الثالثة عشرة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل أحد أسرع الأهداف على مر تاريخ منتخب فرنسا ولعبة كرة القدم.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب البالغ من العمر 22 عاما مع منتخب "الديوك"، بعد خوض 6 مباريات دولية.

وكان برادلي باركولا أحرز 4 أهداف مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال 3 مباريات في الموسم الحالي 2025/2024.