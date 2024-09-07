موقف "محرج" لمدرب منتخب إنجلترا في مباراته الأولى.. هذا ما حدث معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض الأيرلندي لي كارسلي، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لموقف "محرج"، خلال مباراة بين "الأسود الثلاثة" وأيرلندا، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

كان المدرب البالغ من العمر 50 عاماً قد توجه بالخطأ نحو مقاعد بدلاء منتخب أيرلندا وجلس على أحد المقاعد قبل إطلاق صافرة بداية المباراة، ثمّ نبهه أحد الأشخاص على الفور وأخبره بالمكان الذي يجب الجلوس فيه.

وحينها شُوهد لي كارسلي مبتسماً، قبل أن يتوجه نحو مقاعد بدلاء منتخب إنجلترا، ويجد مقعده.

وتولى لي كارسلي تدريب "الأسود الثلاثة" في الآونة الأخيرة، خلفاً لغاريث ساوثغيت، الذي رحل عن منصبه بعد خسارة نهائي "يورو" 2024 أمام منتخب إسبانيا.

ونجح لي كارسلي بتحقيق الفوز في مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا، على حساب منتخب أيرلندا بهدفين دون رد.