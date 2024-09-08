دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب الإمارات، الأحد، تكريم طفل يدعى "سعيد المري"، بعد انتشار فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي وهو يذرف الدموع فرحاً بهز "الأبيض" لشباك منتخب قطر.

كان الطفل البالغ من العمر 9 سنوات قد تواجد في مدرجات ملعب أحمد بن علي في الدوحة، لحضور مباراة بين منتخبي الإمارات وقطر، والتي انتهت بفوز "الأبيض" بنتيجة 1/3، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026.

وأظهر فيديو متداول الطفل وهو يبكي فرحاً بتسجيل منتخب بلاده للهدف الثالث في مرمى منتخب قطر.

والتقى الطفل بلاعبي منتخب الإمارات خلال الحصة التدريبية، وصافحهم وتحدث معهم، قبل أن يتم إهدائه قميص الفريق والتقاط صور تذكارية معه.

وأعرب الطفل عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على أنه سيحضر في مدرجات استاد هزاع بن زايد، الذي يحتضن مباراة بين "الأبيض" ومنتخب إيران، الثلاثاء المقبل.