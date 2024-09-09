دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين منتخبي السنغال وبوروندي، على أرض ملعب الأخير، الاثنين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، واقعة غريبة بين اللاعب ساديو ماني والحكم المصري محمد معروف.

ففي الدقيقة 66، أعلن حكم الساحة احتساب ركلة جزاء لمنتخب "أسود التيرانغا" بعد تدخل لاعب منتخب بوروندي على ساديو ماني داخل الصندوق.

وسارع الجهاز الطبي لمنتخب السنغال إلى دخول المستطيل الأخضر لمعالجة ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عاماً.

وبعد معالجته، أراد ماني تسديد ركلة الجزاء، لكن الحكم محمد معروف منعه من ذلك وطالبه بالخروخ من أرض الملعب، ثم العودة بعد تنفيذ ركلة الجزاء، وحينها تبادل اللاعب بعض الكلمات مع الحكم قبل أن يغادر.

ونفذ زميل ساديو ماني، إسماعيلا سار، ركلة الجزاء بدلاً منه، ونجح في ترجمتها إلى هدفٍ، قاد من خلاله منتخب "أسود التيرانغا" إلى الفوز في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء.