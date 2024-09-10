تدوينة أمير سعودي عن فوز منتخب بلاده على الصين تشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على فوز منتخب بلاده أمام منتخب الصين بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب المباراة، كتب الأمير السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "مبروك لصقورنا الخضر..مباراة بطولية في الصين في ملعب مكتظ بالجماهير وأنت تلعب منقوصاً من الدقيقة 20 في الشوط الأول..فوز مهم جداً..شكراً لجميع لاعبينا الأبطال..شكراً كادش، ملاحظة أخيرة: مصعب الجوير لا يمكن أن لا يكون أساسياً".

وتفاعل متابعون مع تدوينة عبدالرحمن بن مساعد، إذ قال أحدهم: "الحمد لله والشكر لله، أعصابنا تلفت ولكن أكرمنا بهذا الانتصار الجميل"، وأضاف آخر: "الحمد لله فوز صعب جدا".

في حين انتقد بعض المتابعين فرحة الأمير السعودي بفوز منتخب بلاده، ليرد بالقول: "‏أجد تعليقات من بعض الأحبة (فرحان بالفوز على الصين اللي انهزمت 7) طيب وش المطلوب يفوز المنتخب وأزعل؟"، وأرفق تدوينته برمز تعبيري مضحك.

ورد عبدالرحمن بن مساعد على متابع طالبه بانتقاد اللاعب محمد كنو، الذي تلقى بطاقة حمراء خلال المباراة، إذ قال: "كنو أخطأ خطأ كارثيا كاد أن يكلف المنتخب خسارة المباراة..مبسوط هلحين؟".