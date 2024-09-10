"كاف" يحتفي بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100 مع منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض النجم المصري محمد صلاح مباراته الدولية رقم 100، الثلاثاء، من خلال مشاركته في مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب بوتسوانا، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان صلاح قد سجّل هدف منتخب "الفراعنة" الثالث عند الدقيقة 56 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليساعد في تحقيق الفوز بنتيجة 0/4، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة للاعب البالغ من العمر 32 عاماً بقميص منتخب مصر، وعلّق قائلاً: "100 مباراة دولية للملك المصري محمد صلاح، تاريخ يُكتب بحروف من ذهب".

فيما قال حساب منتخب "الفراعنة": "من سيراليون إلى بوتسوانا، 100 مباراة دولية للملك المصري".

وخاض صلاح مباراته الدولية الأولى عام 2011 أمام منتخب سيراليون، ومنذ ذلك الحين سجّل 58 هدفاً وقدم 33 تمريرة حاسمة.