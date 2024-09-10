رد فعل محمد كنو على قرار طرده خلال مباراة السعودية والصين يثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد اللاعب السعودي محمد كنو خلال مباراة منتخب بلاده ومنتخب الصين، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ففي الدقيقة 19 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR"، قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء بوجه كنو، بعد ضربه للاعب المنافس من دون كرة.

واعترض محمد كنو على قرار الحكم، إذ انفعل غضباً عليه ووجه له بعض الكلمات، قبل خروجه من المستطيل الأخضر.

كما شُوهد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً وهو يبعد كاميرا أحد المصورين عنه، إذ لم يرغب بتوثيق لحظات خروجه.

وفاز رفاق محمد كنو على مضيفهم، منتخب الصين، بهدفين لواحد، وهو الفوز الأول لهم في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.