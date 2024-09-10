ديمبيلي "يشعل تفاعلا" بهذا الهدف في مرمى منتخب بلجيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي أحد أجمل أهداف منتخب "الديوك"، في مرمى المنتخب البلجيكي، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وجاء هدف ديمبيلي عند الدقيقة 57 من زمن المباراة، إذ تجاوز لاعبي المنافس وسدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك منتخب "الشياطين الحمر".

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، ومنهم من أشاد بإمكانيات وقدرات عثمان ديمبيلي.

ووصل ديمبيلي للمساهمة التهديفية رقم 10 مع منتخب بلاده، إذ سجّل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 51 مباراة دولية.