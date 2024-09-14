دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض المهاجم الإنجليزي إيفان توني مباراته الأولى مع أهلي جدة، من خلال مشاركته في مباراة بين "الراقي" والنصر، على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك البالغ من العمر 28 عاما في المباراة منذ بدايتها، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة الثالثة.

وقال إيفان توني لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "لقد كانت صعبة جدا، لم تكن أبدا سهلة، حاولنا أن نحصل على النقاط الثلاث، لكن كانت مباراة صعبة، خسرنا نقطتين في الدقائق الأخيرة، علينا أن نستمر في العمل".

وأضاف المهاجم الإنجليزي: "كان هناك حفاوة واستقبال كبير من الجميع، أنا متعطش وأتطلع لهذه التجربة".

وشوهد إيفان توني وهو يوجّه التحية لجماهير نادي أهلي جدة، المتواجدة في المدرجات، بعد صافرة النهاية.