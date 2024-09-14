دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل جون دوران، لاعب أستون فيلا، هدفاً جميلاً للغاية في مرمى إيفرتون، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف جون دوران عند الدقيقة 76 من زمن المباراة، إذ سدد كرة صاروخية من منطقة بعيدة عن المرمى لتسكن الشباك، مسجلاً أحد أجمل أهداف مسابقة البريميرليغ على مر التاريخ.

وساهم هدف جون دوران في فوز أستون فيلا على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2/3، في الجولة الرابعة.

ويعد هذا الهدف هو الثالث للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025/2024، بعد خوضه 4 مباريات.