الدوري الإنجليزي.. لقطة بين أرتيتا ومدرب توتنهام تلفت الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة بين ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، وإنج بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، على هامش مواجهة الفريقين، الأحد.

فقبل صافرة البداية، اقترب بوستيكوغلو نحو دكة بدلاء "الغانرز"، ثمّ صافح وعانق أرتيتا وتحدثا معاً، قبل أن يقوم مدرب توتنهام هوتسبير بمصافحة باقي أعضاء الفريق المنافس.

وتأتي مواجهة أرسنال مع "السبيرز"، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا الموسم 2025/2024.

وكان "الغانرز" قد حقق 7 نقاط في الجولات الثلاث الأولى من فوزين وتعادل، فيما حصد توتنهام هوتسبير 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل مقابل خسارة واحدة.