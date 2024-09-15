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نشر الأحد ، 15 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تنظيم حفل اعتزال للنجم السابق محمد الشلهوب، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الجديدة.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة تجمعه بالشلهوب، وعلّق قائلاً: "ان شاء الله موسم الرياض سينظم اعتزال الكابتن محمد الشلهوب مع نادي روما الايطالي".

وكان محمد الشلهوب (43 عاماً) قد أعلن اعتزاله لعبة كرة القدم في سبتمبر/ أيلول 2020، بعد أن قضى قرابة 22 عاماً داخل المستطيل الأخضر.

وظهر في 450 مباراة بقميص نادي الهلال، سجّل خلالها 79 هدفاً وقدم 71 تمريرة حاسمة، وحقق برفقة زملائه ألقاب عدة، منها الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

على الصعيد الدولي، شارك الشلهوب في 67 مباراة مع المنتخب السعودي، أحرز فيها 9 أهداف وصنع 14 آخرين.

في الوقت الحالي، يتواجد محمد الشلهوب في الكادر الفني لفريق "الأزرق الهلالي"، الذي يقوده جورجي جيسوس.