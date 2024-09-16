بنزيما يثير تفاعلاً بهذا الهدف خلال مباراة في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز كريم بنزيما 3 أهداف، ساهم من خلالها في فوز اتحاد جدة على الوحدة بنتيجة 1/7، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدف الفرنسي الأول بطريقة جميلة للغاية، وذلك عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس، مسجلاً أحد أجمل أهدافه مع فريق "النمور".

ونال الهدف الأول للمهاجم، البالغ من العمر 36 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة كس (تويتر سابقًا)، ومنهم من وصفه بالهدف "العالمي".

ووصل بنزيما للهدف رقم 4 في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2025/2024، بعد خوضه 3 مباريات.