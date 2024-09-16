دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي النصر السعودي، الاثنين، بياناً رفض من خلاله تصرفات وصفها بـ "غير المقبولة"، قام بها بعض المشجعين داخل غرفة ملابس الفريق في ملعب الأول بارك.

وتداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر تواجد الجماهير في غرفة الملابس الخاصة بالفريق، وقيام بعضهم بتصرفات لاقت اعتراضًا واسعًا.

وقال نادي النصر في بيانه: "نود التنويه أنه لطالما كان نادي النصر مرحبا بزواره من مشجعين ومحبين، وطوال تاريخه الكبير كانت أبوابه مفتوحه للجميع، لكن ما حدث بالأمس (الأحد) داخل غرفة ملابس الفريق في ملعب الأول بارك من تصرفات فردية (غير مسؤولة)، هو أمر غير مقبول من قبل بعض الأشخاص الذين لم يقدروا قيمة الجهة التي يمثلونها، ولا المكان والكيان الذي خلفه، ولم يحترموا جماهيره".

وأضاف: "نوضح أننا في شركة نادي النصر وجهنا الإدارات الداخلية المعنية بمباشرة الموضوع فورًا، لحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمادية، مع التأكيد التام بأن أبواب النادي وجميع مرافقه مفتوحة لكل محب متى ما التزم بالاحترام والتقدير لكيان نادي النصر العظيم".