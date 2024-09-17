تفاعل مع أول هدف لكانسيلو بقميص الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب جواو كانسيلو هدفًا وصنع آخر، ليساعد في فوز نادي الهلال السعودي على نظيره الريان القطري بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف كانسيلو بطريقة جميلة عند الدقيقة 42، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 44، ليضع الأخير الكرة في المرمى.

ونال هدف اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا).

ويعد هذا الهدف هو الأول لجواو كانسيلو مع فريق "الأزرق الهلالي"، القادم إليه من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد خوضه مباراتين، واحدة في دوري "روشن" وأخرى في البطولة الآسيوية.