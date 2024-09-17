دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رودري، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على استمراره في صفوف "السيتيسينز" في المرحلة المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية أن رودري ضمن دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، إذ يرغب "الميرنغي" بالظفر بخدماته ليكون خليفة اللاعب الألماني توني كروس، الذي اعتزل لعبة كرة القدم مؤخرًا.

وسُئل رودري عن مستقبله، في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين نادي مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وأجاب قائلاً: "ليس لدي الكثير لأقوله، لدي ثلاث سنوات أخرى في مانشستر سيتي"، إذ يرتبط اللاعب مع النادي بعقدٍ حتى صيف 2027.

وأضاف متوسط الميدان: "عندما يكون لدي عقد لا أفكر في فرق أخرى، بل أفكر في إنهاء سنوات العقد، لدي عقد مع السيتي، ولا يوجد شيء آخر لأقوله".

ويعتبر رودري أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، قال اللاعب عن ذلك: "بدأتُ أشعر الآن أن الناس يلاحظون العمل الذي أقوم به ويحاولون دفعي للفوز بالكرة الذهبية، الجائزة ليست شيئاً أفكر فيه ولكنه سيكون بمثابة الحلم بالطبع، الناس يقولون إن في مركزي ألعب دوراً مختلفاً عما يقوم به البقية، لكن كرة القدم تبدو جميلة للمتابعين، وهناك الكثير من التقدير للاعب خط الوسط، لنرى ما الذي سيحدث".

وكان رودري قد سجّل هدفاً في نهائي تشامبيونزليغ 2023، قاده من خلاله الفريق لتحقيق اللقب على حساب نادي إنتر ميلان.

وعندما سُئل عمّا إذا شاهد المباراة النهائية، رد قائلاً: "نعم شاهدتُ النهائي ضد إنتر في مناسبة أو مناسبتين، وشاهدت فيديوهات قصيرة ربما آلاف المرات لأكون صادقاً".

وتابع: "شاهدنا المباراة يوم أمس، قمنا بتحليل طريقة لعبهم لأنهم لم يتغيروا كثيرا منذ ذلك الوقت، كان رائعًا مشاهدة هذه المباراة مجددًا، كان وقتًا رائعًا والآن علينا المضي قدما في حياتنا، علينا أن نبدأ في أسرع وقت ممكن من جديد في البطولة".