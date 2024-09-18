دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره إسي ميلان الإيطالي بـ3 أهداف لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاءت أهداف "الريدز" عن طريق إبراهيما كوناتي وفان دايك ودومينيك سوبوسلاي، فيما سجل كريستيان بوليسيتش هدف "الروسونيري" الوحيد.

فيما تغلب نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه شتوتغارت الألماني بـ3 أهداف لواحد، في مباراة احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأحرز أهداف "الميرنغي" كل من كيليان مبابي وأنطونيو روديغر وإندريك، بينما سجل دينيز أونديف هدف فريق الضيف.

في ذات الجولة، أمطر نادي بايرن ميونخ الألماني شباك دينامو زغرب الكرواتي بـ9 أهداف لـ2، فيما تفوّق يوفنتوس الإيطالي على نادي آيندهوفن الهولندي بـ3 أهداف لواحد.

وانتصر نادي أستون فيلا الإنجليزي على نادي يانغ بويز السويسري بثلاثية، ونادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي على نادي ليل الفرنسي بثنائية.