النصر السعودي يعين ستيفانو بيولي مدربًا له.. ماذا نعلم عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الأربعاء، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

ونشر فريق "العالمي"، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو يحمل الإعلان عن تكليف المدرب البالغ من العمر 58 عاماً بالمهام الفنية، وعلّق قائلاً: "ستيفانو بيولي نصراوي، أهلا بمدربنا الجديد".

ماذا نعلم عن ستيفانو بيولي؟

ولد في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1965، بدأ مسيرته التدريبية في يوليو/ تموز 2003، ويعتمد طريقة لعب 1/3/2/4.

درب أندية إيطالية عدّة، هي: ساليرنيتانا، مودينا، بارما، غروسيتو، بياتشينزا، ساسولو، كييفو فيرونا، باليرمو، بولونيا، لاتسيو، إنتر ميلان، إسي ميلان.

وقاد نادي إسي ميلان لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في موسم 2022/2021.