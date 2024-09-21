"قمة منتظرة" في الدوري الإنجليزي.. برأيك لمن الغلبة في مباراة مانشستر سيتي وأرسنال؟

رياضة
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"قمة منتظرة" في الدوري الإنجليزي.. برأيك لمن الغلبة في مباراة مانشستر سيتي وأرسنال؟
Credit: Catherine Ivill/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن استاد الاتحاد مواجهة من العيار الثقيل، بين نادي مانشستر سيتي ونظيره أرسنال، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتعد هذه المباراة من أكثر المباريات التنافسية في مسابقة البريميرليغ خلال المواسم الأخيرة، إذ كان بينهما صراع محتدم على اللقب.

ويقع فريق "السيتيسينز" في المركز الأول على سلم ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق "الغانرز" المركز الثاني بـ10 نقاط.

في آخر 5 مباريات بين الفريقين، تفوق نادي مانشستر سيتي في مباراتين ونادي أرسنال في مثلهما، وسيطر التعادل على مباراة واحدة.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي ستكون الغلبة في صالحه، فما رأيك؟

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