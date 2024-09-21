دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل داروين نونيز، لاعب ليفربول، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في مرمى بورنموث، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 37 من زمن المباراة، قدم النجم المصري محمد صلاح تمريرة حاسمة إلى زميله نونيز، ليتسلم الأخير الكرة ويسددها ببراعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن مرمى المنافس.

ونال هدف المهاجم الأوروغوياني، البالغ من العمر 25 عاماً، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً) ومنهم من وصفه بالهدف "الخيالي".

ويعد هذا الهدف هو الأول لداروين نونيز في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، عقب خوضه 4 مباريات.