دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رد فعل جماهير نادي أهلي جدة على استبدال فرانك كيسييه تفاعلا، على هامش مباراة الفريق مع نظيره ضمك، على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن مباريات دوري "روشن" السعودي.

وكان مدرب نادي أهلي جدة، ماتياس يايسله، قد قرر إخراج كيسييه من المستطيل الأخضر عند الدقيقة 73، وإدخال زميله علي الأسمري بدلا عنه.

ولم تكن جماهير نادي أهلي جدة راضية على استبدال متوسط الميدان الإيفواري، كما بدا الأخير غاضبا من هذا القرار.

فيما اعتبر بعض مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن إخراج فرانك كيسييه من الميدان كان قرارا صحيحا، نظراً لانخفاض مستواه خلال المباراة.

ونجح نادي أهلي جدة في الفوز على ضيفه ضمك بأربعة أهداف لاثنين، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.