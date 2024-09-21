المصري سام مرسي يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل المصري سام مرسي هدفًا، ساهم من خلاله في تعادل فريقه إيبسويتش تاون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكانت النتيجة تشير لتقدم صاحب الأرض والضيافة، ساوثهامبتون، بهدف حتى الدقيقة 90، قبل أن ينجح سام مرسي بتسجيل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، إذ نال الإشادة والإطراء.

ويعد هذا الهدف هو الأول لسام مرسي في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، بعد خوضه 5 مباريات.