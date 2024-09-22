دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب المصري أحمد فتحي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) اعتزاله لعبة كرة القدم، بعد أن قضى قرابة 24 عاماً في المستطيل الأخضر.

وكتب أحمد فتحي: "على مدار 24 عاما..عشت أفضل فترات حياتي كلاعب كرة قدم محترف..شاركت في صناعة لحظات الانتصار وعانقت السماء ببطولات وكؤوس وألقاب كبيرة، واليوم أعلن اعتزالي كرة القدم بعد مسيرة طويلة".

وأضاف: "تشرفت فيها بأن مثلت منتخب مصر الأول في 136 مباراة، وبفضل الله كنت من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في كل البطولات القارية (أولمبياد، كأس القارات، كأس عالم، بطولة الأمم الإفريقية 5 نسخ)، لعبت للعديد من الأندية الكبيرة مثل هال سيتي، شيفيلد، أم صلال وبيراميدز الذي فزت معه مؤخراً ببطولة كأس مصر".

وتابع قائلاً: "تبقى الانطلاقة والبداية والدعم عن طريق الإسماعيلي وجماهيره الوفية التي احترمها وأكن لها كل تقدير، أما الألقاب والنجاحات والحب والوقوف على منصات التتويج فكانت مع النادي الأهلي وجماهيره العظيمة التي احتوتني وغمرتني بمشاعرها الكبيرة، وعشت معهم أفضل ذكريات حياتي الكروية، فإلى جماهير الأهلي رسالتي: لن أنساكم ولن أنسى كل اللحظات العظيمة التي عشناها سويا".

وأتمّ اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً: "اليوم وفي الختام..كان لزاما علي أن أتوجه بعميق الشكر لكل من دربني في قطاعات الناشئين وفي كل المراحل العمرية وفي جميع الأندية، والمنتخبات الوطنية، وكل من ساندني ودعمني في مشواري الاحترافي، شكرا جزيلا للجميع..لكم في قلبي محبة كبيرة..دعواتكم في القادم بإذن الله".

وارتدى أحمد فتحي قمصان أندية عدّة، منها: هال سيتي وشيفيلد يونايتد الإنجليزيين وأم صلال القطري، والإسماعيلي والأهلي وبيراميدز في مصر.

ومثّل منتخب بلاده في 136 مباراة دولية، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

وحقق أحمد فتحي عدداً من الألقاب، أبرزها: كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.