رينان لودي يردي على منتقدي أدائه مع الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد رينان لودي، لاعب الهلال السعودي، على منتقدي أدائه مع الفريق خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا على أنه يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل إسعاد الجماهير.

وكان رينان لودي قد تلقى انتقادات واسعة بسبب مستواه مع "الأزرق الهلالي" في المباريات الماضية، قبل أن يساهم في فوز زملائه على نادي اتحاد جدة بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رينان لودي لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "اتحاد جدة فريق جيد جدًا، ونحن من جانبنا دافعنا بشكل جيد، وكان من المهم لنا أن نفوز".

وعن تألقه في هذه المباراة، قال: "السر وراء ذلك هو العمل، الكثير من الأحيان أسمع أن لودي غير حاضر ذهنيًا أو أنه يريد الخروج من النادي وماشابه ذلك، أنا لم فعل شيء ضد النادي أو الجمهور، أنا هنا من أجل الدفاع عن ألوان القميص الأزرق".

ووصل اللاعب البرازيلي (26 عامًا) للمباراة رقم 19 مع نادي الهلال، وقدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.