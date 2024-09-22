دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ريكاردو كالافيوري، لاعب أرسنال، هدفًا رائعًا في مرمى مانشستر سيتي، على أرض استاد الاتحاد، الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف كالافيوري عند الدقيقة 22 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى فريق "السيتيسينز".

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، إذ نال الإشادة والإطراء.

ويعد هذا الهدف الأول لريكاردو كالافيوري في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، عقب خوضه 3 مباريات.