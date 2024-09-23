دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي الهلال، وهو يرتدي الثوب السعودي على هامش احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، الذي يصادف 23 سبتمبر/ أيلول من كلّ عام.

وقال نيمار في فيديو نشره حساب فريق "الأزرق الهلالي" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الاثنين: "سعيد باستضافة كأس العالم في السعودية، أعتقد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون مثيرة للغاية للجميع ولكل الناس حول العالم".

وأضاف: "سيكون لديهم فرصة للتعرف أكثر على الثقافة السعودية وعلى البلاد، لذا أعتقد أنه ستكون تجربة رائعة، أن أكون هنا مع الجميع، أنا سعيد جداً من أجل هذا البلد، يستحقون فرصة استضافة كأس العالم".

وسبق وأن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن السعودية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان نهائيات مونديال 2034.

واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.